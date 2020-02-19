Политика
Газета.RuМайор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии
Ковалев рассказал, что после этого мероприятия он подошел к Зеленскому и лично спросил, почему тот уклонялся от службы в украинской армии, в качестве обоснования своего вопроса майор напомнил об официальных заявлениях ведомств страны.
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Происшествия
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Биатлон
Логинов, Елисеев и Поршнев примут участие в масс-старте на ЧМ
Шоу-бизнес
Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию
Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Общество
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Армия и оружие
ВМС США планируют создать крейсер нового поколения
Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Футбол
Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год
Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Армия и оружие
Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами
Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Здоровье
В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности
Минздрав и Минтруд прорабатывают вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Политика
В основной текст Конституции могут включить положения о семье и вере
В основной текст закона хотят включить новые положения о традиционном супружеском браке между мужчиной и женщиной, уважении и сохранении памяти и культура, а также о вере и религии.