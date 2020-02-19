Политика

Газета.RuГазета.RuМайор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Ковалев рассказал, что после этого мероприятия он подошел к Зеленскому и лично спросил, почему тот уклонялся от службы в украинской армии, в качестве обоснования своего вопроса майор напомнил об официальных заявлениях ведомств страны.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал
 о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.
РБК13:34

Подробнее о событии

Зеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора

Московский Комсомолец11:19

Зеленский назвал «треплом» майора ВСУ

News.ru14:43

Майор ВСУ сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК13:34

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Газета.Ru16:16

Зеленский назвал треплом задавшего вопрос об уклонении от армии майора ВСУ

Известия09:08

Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» за вопрос об уклонении от повестки в армию

Взгляд.ру08:25

Зеленский назвал треплом военного за вопрос об уклонении президента от службы

Lenta.ru07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Происшествия

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин

Российская газета вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
StarHit.ru 06:30
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья вчера в 06:09
Биатлон

Логинов, Елисеев и Поршнев примут участие в масс-старте на ЧМ

РИА Новости 11:37
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ 05:31
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости вчера в 02:12
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

Pravda.Ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова похвасталась новой прической

Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Kleo.ru 02:19
Армия и оружие

ВМС США планируют создать крейсер нового поколения

Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Российская газета 04:02
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru вчера в 02:36
Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:04
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
РБК 16:26
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Биатлон

Фуркад отказался извиняться перед Логиновым

РЕН ТВ 16:50
Футбол

Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год

Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Sport.ru 08:59
Политика

В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Известия 16:40
Армия и оружие

Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами

Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.
Российская газета 03:32
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
Здоровье

В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности

Минздрав и Минтруд прорабатывают вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.
Remedium.ru 03:56
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 11:11
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить Украину смог лишь патруль ОБСЕ

Деловое.ТВ 10:57
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv 04:12
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Ореанда-Новости 13:59
Политика

В основной текст Конституции могут включить положения о семье и вере

В основной текст закона хотят включить новые положения о традиционном супружеском браке между мужчиной и женщиной, уважении и сохранении памяти и культура, а также о вере и религии.
Ореанда-Новости 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иловайск
Город в Украине
Город в Донецкой агломерации, согласно украинскому законодательству - город районного значения, подчинённый Харцызскому городскому совету в составе Украины. Де-факто с 2014 года населённый пункт контролируется Донецкой Народной Республикой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное