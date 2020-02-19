Общество

Lenta.ruLenta.ruМайора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
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с чего всё началось

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
Коммерсантъвчера в 17:53

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СМИ: Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Российская газета04:26

Представитель Минобороны вымогал взятку за скафандр, необходимый космонавтам на МКС

Znak.comвчера в 20:45

Через взятку к звездам. Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для российских космонавтов

Фонтанка.Ру02:56

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Lenta.ru01:45

Представителя Минобороны поймали на взятке за скафандр для МКС

URA.Ruвчера в 22:02

Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

Газета.Ru03:09

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъвчера в 17:53
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Общество

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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

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Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

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В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

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Общество

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Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Lenta.ru 17 февраля в 20:00
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
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Lenta.ru 03:48
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Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Политика

Великобритания решила фильтровать мигрантов через систему баллов

По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, власти намерены прекратить свободное передвижение мигрантов и восстановить контроль над границами за счёт введения новой балльной системы.
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Из аэропорта Дамаска в среду вылетел первый пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо, сообщили СМИ.
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Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс 02:34
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Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
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Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
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Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

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Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
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В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством

Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»

Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
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