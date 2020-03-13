с чего всё началось

Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции. Выяснилось, что майор Вячеслав Горнеев и старший лейтенант Татьяна Пурышева сфотографировались в одном из патологоанатомических отделений.

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

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