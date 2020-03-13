Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМайора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции. Выяснилось, что майор Вячеслав Горнеев и старший лейтенант Татьяна Пурышева сфотографировались в одном из патологоанатомических отделений.
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с чего всё началось
"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
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РЕН ТВ04:04

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Начальников уволенных за фото в московском морге полицейских наказали

РИА Новости09:29

Главу отдела угрозыска УВД по СЗАО Москвы уволили после истории с селфи на фоне трупов

РИАМО07:09

Руководители полицейских привлечены к ответственности за фото в морге

РЕН ТВ04:04

Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге

ТАСС04:55

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Интерфакс04:50

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru04:39

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

RT на русском06:22
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Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Газета.Ru 09:47
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

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Общество

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В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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