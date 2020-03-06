Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМировая стоимость нефти Brent и WTI продолжает снижаться

Стоимость нефти марки Brent в процессе торгов продолжает резкое падение. В настоящее время цена опустилась ниже последнего минимума, установленного в январе 2016 года. Таким образом, скорость падения майского фьючерса марки Brent возросла на 28, 69%, достигнув показателя в 32,28 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Цены на нефть за ночь упали на $14 за баррель

РБК02:13

Цена нефти Brent упала до $31,74

ТАСС00:53

Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

РЕН ТВвчера в 19:37

Эксперт рассказал о повышении ЦБ ставки, если цена на нефть задержится на низких уровнях

ПРАЙМ04:01

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

РИА Новостивчера в 18:39

Рубль продолжает дешеветь

Эхо Москвы03:30

Цена на нефть Brent обвалилась на 7,5%

Новые Известия06 марта в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:13, Ашберн

Комментарии

Общество

ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 02:12
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 07 марта в 05:02
Финансы

Доллар и евро в системе электронных торгов продолжают прибавлять в цене

В данный момент за американскую валюту дают чуть более 75-ти долларов.
Эхо Москвы 04:00
Общество

Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

Совладелец "Лукойла" оценил потери России от развала сделки с ОПЕК до $150 млн в день На переговорах министров ОПЕК + в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти.
Forbes вчера в 05:38
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Общество

Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна

NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Игромания.ру 03:12
Финансы

Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

Эксперт отметил, что такие низкие цены на нефть "никого не устраивают в принципе", и в ближайшие недели между странами ОПЕК+ и Россией может быть достигнут компромисс.
Вести.Ru 04:00
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Единоборства

Адесанья одержал победу над Ромеро в главном поединке UFC 248

Главный бой UFC 248 завершился победой Исраэля Адесаньи, сумевшим одолеть Йоэля Ромеро. Турнир UFC 248 прошел минувшей ночью в Лас-Вегасе.
iReactor вчера в 03:02
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 03:42
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
Футбол

УЕФА запретил рукопожатия из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.
Москва 24 вчера в 23:55
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста 07 марта в 14:50
Музыка

Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети

Фрагмент композиции, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на «Евровидении-2020» в Роттердаме, появился в Сети.
Live24 07 марта в 01:44
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
Lenta.ru 03:27
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.
OAnews 03:04
Энергетика

Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Интерфакс 02:56
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Космос

Ученые нашли способ быстрее преодолеть расстояние к Урану и Нептуну

Вечерний курьер 06 марта в 11:10
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
РИА Новости 03:08
Общество

Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Известия 02:09
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.
ТАСС 03:47
Происшествия

В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети

По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
BFM.ru 02:11
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное