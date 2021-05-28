Россияне объяснили нежелание заводить детей

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23 процента женщин и 27 процентов мужчин), дефицит жилплощади (16 процентов женщин и 15 процентов мужчин), отсутствие "второй половинки" (10 процентов женщин и 14 процентов мужчин)», — отмечают аналитики.