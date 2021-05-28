Майский рост цен на вторичное жилье в Томске стал одним из наиболее значительных в стране
Лидером среди крупных российских городов по темпам роста стоимости вторичного жилья в мае стал Сочи – средняя стоимость «квадрата» здесь выросла на 9,76%, (до 150,65 тыс рублей).В источнике
Дороже только в Москве: стоимость вторичных квартир в Сочи приблизилась к 200 тыс. рублей за квадрат
Кубанские новости28 мая в 07:02
Быстрее всего вторичка дорожает в Сочи и на Дальнем Востоке
Агентство Строительных Новостей28 мая в 09:28