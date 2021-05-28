Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Майский рост цен на вторичное жилье в Томске стал одним из наиболее значительных в стране

Лидером среди крупных российских городов по темпам роста стоимости вторичного жилья в мае стал Сочи – средняя стоимость «квадрата» здесь выросла на 9,76%, (до 150,65 тыс рублей).В источнике
Восток-Медиа
Агентство Строительных Новостей
ИА Красная Весна
Вестник Кавказа
РБК
СаратовБизнесКонсалтинг
Sochinews
Кубанские новости
Известия
Рамблер
Народные новости
Коммерсантъ Краснодар

Подробнее о событии

Названы российские города с самым быстрым ростом цен на жилье в мае

Народные новостивчера в 06:58

Аналитики оценили динамику цен на недвижимость в регионах России

Известия28 мая в 09:38

Аналитики назвали города России с максимальным ростом цен на жилье

РБК27 мая в 06:59

Цены на квартиры в Сочи почти догнали Москву

Вестник Кавказа28 мая в 07:41

Дороже только в Москве: стоимость вторичных квартир в Сочи приблизилась к 200 тыс. рублей за квадрат

Кубанские новости28 мая в 07:02

В Сочи зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье в России

Рамблер27 мая в 09:58

Быстрее всего вторичка дорожает в Сочи и на Дальнем Востоке

Агентство Строительных Новостей28 мая в 09:28
Интересное

Главред Wonderzine Таратута отреагировала на возможный иск Манижи о клевете

Главный редактор интернет-издания Wonderzine Юлия Таратута во время беседы с журналистами радиостанции интервью "Говорит Москва" публично ответила певице Manizha на обвинения в клевете, в том числе об упоминании ее связей с Кремлем.
SM News27 мая в 08:24

Россияне объяснили нежелание заводить детей

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23 процента женщин и 27 процентов мужчин), дефицит жилплощади (16 процентов женщин и 15 процентов мужчин), отсутствие "второй половинки" (10 процентов женщин и 14 процентов мужчин)», — отмечают аналитики.
Lenta.ru02:02

Адвокат Протасевича ответила на вопрос о его местонахождении

Родственники задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, сообщили его адвокату Инессе Оленской, что передали для него передачу в СИЗО КГБ республики.
РИА Новости03:30

Доктор Мясников признал смертельную опасность из-за дневной сонливости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чувство недосыпа может свидетельствовать об обструктивном апноэ сна (слип-апноэ), которое приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти.
Lenta.ru04:20