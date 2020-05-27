Технологии
Вести.RuВышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. Несмотря на то что апдейт относится к разряду крупных, изменений, которые заметят пользователи, не так уж много.
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Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Авто
Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran
Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 23:00
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Происшествия
При взрыве в Идлибе погиб турецкий военный
РИА Новости 12:34
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Политика
Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.
ФАН 19:12
Единоборства
Петр Ян рассказал о возможной дате своего следующего боя
Российский боец UFC Петр Ян, имеющий баланс 14-1, сказал, что готов драться с Марлоном Мораесом уже в июле.
ProstoProSport 16:02
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском вчера в 09:32
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе «Биробиджан – Унгун – Ленинское» (ВИДЕО)
РИА Биробиджан 19:22
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской.
Военное дело 07:35
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Футбол
Гол Жамалетдинова помог «Леху» выйти в полуфинал Кубка Польши
27 мая состоялся матч 1/4 финала Кубка Польши между «Сталью» и «Лехом».
Metaratings 17:27
Здоровье
Врио главы Калужской области: курс на оптимизацию медицины закончен
Курс на оптимизацию медицины в Калужской области закончен, заявил врио губернатора области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы в качестве главы области, 27 мая трансляцию вела телерадиокомпания Ника TV.
ИА Красная Весна 16:43
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Технологии
IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom
Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
News.ru 19:36
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Наука
Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов
Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом.
Дни24 13:09
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Экономика
Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru 08:19
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Игры
Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде
В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.
Популярная механика вчера в 15:35