Общество

ИнфоросМакаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
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Андрей Макаревич: «В детстве получал удовольствие от парадов»

Традиционный Парад Победы был в этом году перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич ответил на вопрос в эфире Радио «КП» о том, нужен ли Парад Победы.
Радио Комсомольская правдавчера в 12:58

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Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

URA.Ru07:32

Макаревич заявил, что лично ему парад Победы не нужен

Взгляд.ру06:31

Андрей Макаревич: «В детстве получал удовольствие от парадов»

Радио Комсомольская правдавчера в 12:58

«Мне лично не нужен»: Макаревич высказался о параде Победы

Московский Комсомолец05:15

«Мне лично парад не нужен»: Макаревич поглумился над великим праздником и покинул Москву

Царьград04:27

Политолог ответил на заявление Макаревича, которому «не нужен» парад

РЕН ТВ04:49

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

РИА Новости06:15
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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
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Общество

Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Напомним, ранее президент ввел единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет и ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет.
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Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости 12:42
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

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Газета.Ru вчера в 16:44
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Футбол

Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
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Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Автор Telling Lies анонсировал загадочную игру

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В центре Москвы 7 рабочих грозятся спрыгнуть с моста

В центре Москвы в районе Садовой-Спасской улице семь человек грозятся спрыгнуть с моста. На месте находятся полиция и спасатели.
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Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

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Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
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Волгоградцы могут увидеть монумент «Родина-мать» после реставрации

В Год памяти и славы «Родина-мать» предстала в своем первоначальном облике. Именно такой ее увидели жители Волгограда в 1967 году.
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

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Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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