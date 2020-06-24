Общество
ИнфоросМакаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
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с чего всё началось
Традиционный Парад Победы был в этом году перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич ответил на вопрос в эфире Радио «КП» о том, нужен ли Парад Победы.Радио Комсомольская правдавчера в 12:58
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Андрей Макаревич: «В детстве получал удовольствие от парадов»
Радио Комсомольская правдавчера в 12:58
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