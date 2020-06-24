Общество

РИА НовостиРИА НовостиМакаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы. Перед праздником радиостанция "Комсомольская правда" провела среди артистов опрос, нужен ли сейчас парад.
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с чего всё началось

Андрей Макаревич: «В детстве получал удовольствие от парадов»

Традиционный Парад Победы был в этом году перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич ответил на вопрос в эфире Радио «КП» о том, нужен ли Парад Победы.
Радио Комсомольская правдавчера в 12:58

Подробнее о событии

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

URA.Ru07:32

«Якщо бубочка»: Отрекшемуся от Парада Макаревичу «спели» про Украину

Царьград08:18

Политолог ответил на заявление Макаревича, которому «не нужен» парад

РЕН ТВ04:49

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

РИА Новости06:15

«Мне лично не нужен»: Макаревич высказался о параде Победы

Московский Комсомолец05:15

Макаревич заявил, что лично ему парад Победы не нужен

Взгляд.ру06:31

Андрей Макаревич: «В детстве получал удовольствие от парадов»

Радио Комсомольская правдавчера в 12:58
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Политика

Путин оценил парад Победы жестом

Lenta.ru 04:49
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Политика

Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии

Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
РИА Новости 08:20
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Кино

Появился тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко

iReactor вчера в 14:40
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым

Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru вчера в 09:06
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Общество

В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей

Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Политика

Путин призвал гордиться сильной и открытой Россией

РЕН ТВ 07:29
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

Evo-rus.com 05:52
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Киберспорт

Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
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Происшествия

Кокорин высказался о ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 07:59
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество

В Калининграде наградят потерявшую туфлю в ходе парада девушку

Известия 08:29
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Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

Лидеры девяти стран приедут на парад Победы в России

Об участниках парада рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза вчера в 05:59
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Шоу-бизнес

Нюша в широких джинсах не смогла скрыть округлившийся живот

Поправившаяся певица Нюша на новом видео в социальной сети Instagram спровоцировала слухи о беременности.
Слово и Дело 06:07
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Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
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Футбол

Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Армия и оружие

В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Армия и оружие

Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне.
Эхо Москвы вчера в 19:05
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Общество

Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ вчера в 06:13
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