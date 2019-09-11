Футбол
Soccer.ruМакаров признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Лучшим игроком ФНЛ в августе признан игрок «Нефтехимика» Денис Макаров. Полузащитник забил пять мячей и отдал одну голевую передачу за шесть матчей.
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Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Известия 05:29
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Армия и оружие
Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30
Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
Avia.pro 05:38
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
Бегство Нетаньяху во время ракетного обстрела Израиля попало на видео
На представленной видеозаписи можно увидеть, что люди из окружения Нетаньяху, экстренно выводят израильского премьер-министра с трибуны, в то время, как другим гражданам о ракетном обстреле ничего сообщено не было.
Avia.pro вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Хоккей
«Ак Барс» отказался от услуг Бурдасова
Sportbox.RU 06:38
Космос
Умер запустивший Гагарина в космос академик
Lenta.ru 05:16
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия
В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Космос
Полная урожайная луна приходит в пятницу 13 числа
Урожайная Луна взойдет на небе вечером в пятницу 13, и почти полная Луна будет видна каждую ночь в течение выходных, за исключением досадных облаков.
ГЛАС.RU 02:07
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
В Красноярском крае найден мертвым начальник отделения полиции
В Красноярском крае началась служебная проверка по факту смерти начальника полиции одного из отделений МВД в Курагинском районе, передает ТАСС.
РБК 05:27
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Здоровье
Ученые: чем запивать еду, чтобы спастись от рака
Нужно пить кофе после еды, сообщили австралийские ученые, в этом случае риск заболеть раком намного уменьшается.
Московский Комсомолец 03:10
Политика
Медведев: правительство готовит новый прогноз развития России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:28
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Беременная Собчак вышла в свет накануне свадьбы
Особое внимание прессы привлекли к себе без пяти минут муж и жена Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Дни.ру 05:48
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09