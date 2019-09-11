Футбол
Soccer.ruМакаров признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Лучшим игроком ФНЛ в августе признан игрок «Нефтехимика» Денис Макаров. Полузащитник забил пять мячей и отдал одну голевую передачу за шесть матчей.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Футбол
«Локомотив» назвал полную заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов.
Чемпионат 07:50
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Финансы
Курс евро снизился до 72 рублей впервые со 2 августа
Последний раз на отметке 72 рубля европейская валюта находилась 2 августа.
Интересант 07:07
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Технологии
Российский дизайнер создала реагирующий на неправильную осанку сайт
Дизайнер из Хабаровска Олеся Чернявская запустила сайт, который реагирует на неправильную осанку пользователей.
Газета Кемерова 00:32
Общество
Медведев объяснил суть перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» прокомментировал дискуссию по поводу возможности введение в России четырёхдневной рабочей недели.
Свободная Пресса 07:44
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Авто
BMW превратила X5 в водородный кроссовер
Компания BMW представила концепт-кар i Hydrogen NEXT — прототип водородного кроссовера на базе модели BMW X5.
Коммерсантъ 06:36
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Энергетика
Stroytransgaz Oil получит газовое месторождение в Ираке
Речь идет о компании Stroytransgaz Oil, добавил он.
РБК 07:43
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Интернет
Найден позволяющий читать закрытые записи баг в Instagram и Facebook
Обнаружена особенность, позволяющая просматривать закрытые публикации и истории в профилях Instagram и Facebook.
Известия 05:01
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Футбол
Невеста Роналду показала, как дети футболиста празднуют его голы
Родригес показала видео, на котором дети радуются голам, забитым их отцом.
Евро-футбол.ру 07:31
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
РБК 06:56
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57