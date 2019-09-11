Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМакаров признан лучшим игроком ФНЛ в августе

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Лучшим игроком ФНЛ в августе признан игрок «Нефтехимика» Денис Макаров. Полузащитник забил пять мячей и отдал одну голевую передачу за шесть матчей.
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