Футбол
Матч ТВМакаров вместе с агентом присутствует на матче ЦСКА в ЛЕ
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров присутствует на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». По информации источника, 21-летний хавбек наблюдает за игрой на «ВЭБ Арене» вместе со своим агентом.
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Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Шоу-бизнес
Валттери Боттас объявил о разводе
Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
Спорт
МИД России выступил против политизации спорта
Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
Общество
Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции
Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Члены ОЗХО утвердили бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России и ряда других стран, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге. Ранее документ был одобрен Конгрессом.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Наука
Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне
Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности
Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Армия и оружие
Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Администрация Трампа намерена на треть сократить выплаты в бюджет НАТО
По данным телеканала, в администрации президента хотят сократить выплаты фактически на треть.