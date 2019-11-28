Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров присутствует на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». По информации источника, 21-летний хавбек наблюдает за игрой на «ВЭБ Арене» вместе со своим агентом.

Макаров вместе с агентом присутствует на матче ЦСКА в ЛЕ

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