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Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров присутствует на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». По информации источника, 21-летний хавбек наблюдает за игрой на «ВЭБ Арене» вместе со своим агентом.
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Макаров, которым интересуется ЦСКА, присутствует на матче «армейцев» в ЛЕ

Чемпионат14:13

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров вместе с агентом присутствует на матче ЦСКА

Sport24.ru14:11

Макаров вместе с агентом присутствует на матче ЦСКА в ЛЕ

Матч ТВ14:29

Макаров вместе с агентом присутствует на матче ЦСКА в ЛЕ

Sportbox.RU14:29

Потенциальный новичок ЦСКА Макаров присутствует на матче «армейцев»

Metaratings14:34
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
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