Экономика
Парламентская газетаМакаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Экономика
Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке
О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Футбол
Влашич тренируется в общей группе ЦСКА
Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Политика
США могут отложить повышение пошлин на товары из Китая
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп сообщил по поводу торговой сделки с Китаем, что если Пекин и Вашингтон не смогут договориться, то будут повышены пошлины на товары из Китая.
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Футбол
Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Политика
Эксперт оценил заявление МИД Германии по транзиту газа через Украину
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться после 2019 года.
Политика
Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Политика
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
В ответ глава государства подчеркнул, что Тимошенко «раз в пять лет идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», и назвал это «древней украинской традицией».
Шоу-бизнес
Бузова снималась в белье в центре Санкт-Петербурга
Певица взволновала своих фанатов В одном из последних постов Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором позирует в самом центре родного Санкт-Петербурга.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Спорт
Драчев не сомневается, что статус СБР восстановят
Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с восстановлением полноправного статуса организации.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Технологии
Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
Политика
Госдума одобрила закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и организации, сотрудничающие со СМИ-иноагентом, сообщается на сайте Думы.
Общество
Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав
По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
Гаджеты
AMD, как ожидается, готовит топовую мобильную видеокарту
Компания AMD, похоже, намерена конкурировать с NVIDIA не только в сегменте настольных, но и мобильных видеокарт.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).