Экономика
Парламентская газетаМакаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.
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Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
Парламентская газета20 ноября в 05:30
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