Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаМакаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса

В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.
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Андрей Макаров
Юрист
Советский и российский юрист, российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы I, II, IV, V, VI, VII созывов, член фракции «Единая Россия», председатель комитета по бюджету и налогам. Один из авторов части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
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