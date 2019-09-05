Общие точки сети фастфуда «Макдоналдс» и отделений Сбербанка появятся в Петербурге. В кредитной организации рассказали, что в четверг, 5 сентября, стороны подписали новое соглашение о партнерстве.

«Макдоналдс» откроется в отделениях Сбербанка в Петербурге

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Космос В пузырях Ферми происходит что-то странное Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Происшествия Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Шоу-бизнес Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.

Политика Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

Наука У тираннозавра нашли «кондиционер» в голове Результаты компьютерного моделирования распределения тепла в голове тираннозавра /©Миссурийский университет Исследователи выяснили, что такой «кондиционер» возможен из-за развитой системы кровеносных сосудов, которые образуют в теле своего рода внутренний термостат.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Здоровье Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.

Единоборства Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.

Происшествия В Казани грузовик въехал в людей около рынка В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

Общество В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Гаджеты Lenovo представила планшеты для управления «умным» домом Помимо планшетов Lenovo показала ещё одно устройство для «умного» дома — цифрового помощника Smart Display 7. Он имеет 7-дюймовый экран, более тонкие рамки по сравнению с предшественниками, датчик освещённости, а также два динамика — левый и правый.