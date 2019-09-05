Экономика

Мойка78Мойка78«Макдоналдс» откроется в отделениях Сбербанка в Петербурге

Общие точки сети фастфуда «Макдоналдс» и отделений Сбербанка появятся в Петербурге. В кредитной организации рассказали, что в четверг, 5 сентября, стороны подписали новое соглашение о партнерстве.
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Сбербанк и «Макдоналдс» съедутся «во благо россиян»: заказывать бургеры в очереди смогут петербуржцы и москвичи

Фонтанка.Ру08:24

В петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

Neva.Today04:20

«Макдоналдс» откроется в отделениях Сбербанка в Петербурге

Мойка7803:49

Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

КП - Санкт-Петербург06:38

«Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

МР7.ру04:56

В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

АБН03:12

Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Интерфакс02:32
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

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Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
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Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
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Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

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Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

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В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
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Помимо планшетов Lenovo показала ещё одно устройство для «умного» дома — цифрового помощника Smart Display 7. Он имеет 7-дюймовый экран, более тонкие рамки по сравнению с предшественниками, датчик освещённости, а также два динамика — левый и правый.
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