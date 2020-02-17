«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании.

с чего всё началось

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»). С осени прошлого года в Москве работает кухня-фабрика, которая готовит и выдает заказы только курьерам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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