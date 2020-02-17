Общество
Lenta.ru«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»). С осени прошлого года в Москве работает кухня-фабрика, которая готовит и выдает заказы только курьерам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании.РБК14:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:55, Ашберн
Здоровье
В РАН подтвердили данные Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Академик РАН Вадим Покровский подтвердил данные российского журналиста Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, пишет НСН.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Политика
Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта
Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта.
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
Авто
Tesla увеличила запас хода Model S
Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России
Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Наука
Зеленый чай помогает защититься от рака груди
Оказалось, что в борьбе с раком может помочь зеленый чай. В нем исследователи нашли фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Происшествия
Двое невельчан избили и ограбили жителя Калининграда
Сахалинские полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Политика
Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Футбол
Сульшер: «Челси» не повезло с двумя отмененными голами
Да, "Челси" не повезло с двумя голами, отмененными из-за VAR.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Шоу-бизнес
Подросшая дочь Филипа Киркорова копия отца
Подросшая дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория Филипповна Киркорова с каждым днем превращается в прекрасного лебедя, расцветая и радуя своего отца красотой.
Происшествия
В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с бензовозом
В Волгоградской области в результате столкновения иномарки с пустым бензовозом «КамАЗ» погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, передает ТАСС, ссылаясь на областное ГУ МВД.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Армия и оружие
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
Второй тестовый полет перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на апрель, через год после первого.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.