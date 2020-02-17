Общество

Lenta.ruLenta.ru«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»). С осени прошлого года в Москве работает кухня-фабрика, которая готовит и выдает заказы только курьерам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании.
РБК14:24

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«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

РБК14:24

McDonald’s открыл первый ресторан только для доставки фастфуда

Ведомости14:42

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru15:52

«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

РИА Новости16:50

McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России

Коммерсантъ16:19

«Макдоналдс» впервые в России запустил формат «тёмная кухня»

RT на русском17:34

«Макдональдс» открыл сервис dark kitchen в Москве

Национальная служба новостей16:58
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