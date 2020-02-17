Общество

Lenta.ruLenta.ru«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»). С осени прошлого года в Москве работает кухня-фабрика, которая готовит и выдает заказы только курьерам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании.
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«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

РБКвчера в 14:24
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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RT на русском вчера в 18:55
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RT на русском вчера в 10:17
Кино

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Piter.tv 15 февраля в 14:49
Общество

Авиакомпании КНР отменили 78 тыс. рейсов из-за вспышки коронавируса

Три китайских авиаперевозчика в период с 20 января по 13 февраля отменили более 78 тыс. рейсов и произвели возврат 13 млн билетов из-за вспышки в КНР заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
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Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
Политика

Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Известия вчера в 22:13
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru вчера в 01:34
Культура

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Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Paparazzi.ru 16 февраля в 01:22
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 16 февраля в 05:14
Спорт

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RT на русском вчера в 23:14
Общество

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Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Гаджеты

Sony PlayStation 5 ожидает «провал» в сравнении с PlayStation 4

В письме инвесторам, аналитик указывает, что до 31 марта 2021 года компании Sony удастся продать только 6 миллионов PlayStation 5. Для сравнения, PlayStation 4 было продано 7,5 млн за тот же период с момента запуска.
iXBT.com вчера в 23:05
Общество

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Стало известно, что китайские власти начали уничтожать часть наличной валюты, которая аккумулировалась в районах, подверженных наиболее сильным вспышкам эпидемии.
Online47.ru вчера в 22:44
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

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Газета.Ru вчера в 21:01
Общество

Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады

Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Так как FISU не согласовывала строительство деревни в «Новокольцовском», то построить ее за счет средств, выделяемых на Универсиаду, не получится.
Екатеринбург-ТВ вчера в 22:23
Авто

УАЗ выпустит УАЗ «Пикап» с «автоматом» уже в апреле

Tvoe-avto.com 16 февраля в 04:01
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 16 февраля в 05:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева мечтает побывать на свадьбах младших детей

Певица Алла Пугачева мечтает побывать на свадьбах своих младших детей.
Дни24 вчера в 00:48
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Интерфакс вчера в 15:11
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
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Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
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Okko выпустил приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.
Lenta.ru вчера в 23:32
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
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Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
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