«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании.

с чего всё началось

Как заявили собеседники СМИ, "Макдоналдс" стал первой полноценной сетью общепита, которая открыла собственную "темную кухню" в России. По словам представителя сервиса доставки Delivery Club, эта фабрика-кухня уже входит в число лидеров по количеству заказов среди заведений "Макдоналдс" в Москве.

«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

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