Общество

РИА НовостиРИА Новости«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

Как заявили собеседники СМИ, "Макдоналдс" стал первой полноценной сетью общепита, которая открыла собственную "темную кухню" в России. По словам представителя сервиса доставки Delivery Club, эта фабрика-кухня уже входит в число лидеров по количеству заказов среди заведений "Макдоналдс" в Москве.
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с чего всё началось

«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании.
РБКвчера в 14:24

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«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

Известиявчера в 18:40

«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

РИА Новостивчера в 16:50

«Макдоналдс» впервые в России запустил формат «тёмная кухня»

RT на русскомвчера в 17:34

McDonald’s первым из российских ресторанов открыл «темную кухню»

Телеканал 360°вчера в 18:08

McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России

Коммерсантъвчера в 16:19

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ruвчера в 15:52

«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

РБКвчера в 14:24
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
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РИА Новости вчера в 13:00
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Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
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Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
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Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

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Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

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В Красноярске два человека пострадали при взрыве в котельной

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, в результате пострадали два человека.
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Дзюба опубликовал фото со Слуцким

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Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
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Названа причина отставки начальника московской полиции

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Okko выпустил приставку для телевизора

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Как работают Яндекс.Новости?
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