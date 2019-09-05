Экономика
МР7.ру«Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
Фастфуд планируют расположить в зоне ожидания банка. В Петербурге появятся общие точки сети «Макдональдса» и Сбербанка. В четверг, 5 сентября, стороны подписали соглашение о партнерстве, передает АБН.
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Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
КП - Санкт-Петербург06:38
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Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Космос
Робот «Федор» освоил дрель на МКС
Антропоморфный робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью.
Взгляд.ру 03 сентября в 11:26
Здоровье
Запрет продажи спиртного принесет России наркоманов и алкоголиков
Ямальские власти совершают большую ошибку, обсуждая сокращение времени продажи спиртных напитков.
URA.Ru 12:26
Политика
Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина
Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК 13:11
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Гаджеты
Apple вернет в iPhone функцию распознавания отпечатка пальца Touch ID
Компания Apple разрабатывает технологию, которая позволит встроить в дисплей смартфона iPhone функцию распознавания отпечатков пальцев.
UfaTime.ru 12:06
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Авто
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в России
По результатам 8 месяцев этого года в РФ было реализовано 148 тыс. 766 новых машин KIA, что примерно соответствует уровню 2018 года (+0,1%).
Тарантас Ньюс 04:12
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы
В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российская газета 11:31
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Адмирал», забросив 5 шайб
Sportbox.RU 10:59
Футбол
Гарет Бэйл: «Я гольфист. Это прозвище меня полностью устраивает»
Люди вырвали эту фразу из контекста, но если честно, меня полностью устраивает это прозвище.
Sports.ru 10:05
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Теннис
Пике наблюдал за игрой Надаля на US Open
Футболист «Барселоны» Херард Пике был замечен на матче Открытого чемпионата США по теннису с участием Рафаэля Надаля.
Матч ТВ 04:35
Футбол
Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей
Невские Новости 11:06
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17