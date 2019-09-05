Фастфуд планируют расположить в зоне ожидания банка. В Петербурге появятся общие точки сети «Макдональдса» и Сбербанка. В четверг, 5 сентября, стороны подписали соглашение о партнерстве, передает АБН.

«Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

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