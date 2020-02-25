Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнМакей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

Белоруссия потеряла $2 млрд в 2019 году из-за «грязной» российской нефти, заявил Министр иностранных дел страны Владимир Макей. Макей утверждает, что изменение условий торговли Россией серьезно сказалось на показателях экспорта.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА
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Макей: Из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов

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