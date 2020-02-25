с чего всё началось

Белоруссия потеряла $2 млрд в 2019 году из-за «грязной» российской нефти, заявил Министр иностранных дел страны Владимир Макей. Макей утверждает, что изменение условий торговли Россией серьезно сказалось на показателях экспорта.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Происшествия Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летнего мужчины в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.

Общество Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Политика США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских «США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.

Политика «Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Единоборства Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.

Наука Моделирование работы сердца упростили Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.