Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ заявил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.В источнике
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