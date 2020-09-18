«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков

Позднее в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован еще один иск "Траста" к Шишханову, Лукину и Любенцову, а также к Владимиру Кирюше и иностранным компаниям Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp. Сумма иска — 22,7 млрд руб. Кирюша известен как владелец компании KLS Securities, управляющей киргизским фондом KLS Eurasia Venture Fund.