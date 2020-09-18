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RT на русском
RT на русском

Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ заявил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.В источнике
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Вести.Ru

США и ЕС хотят вместе объявить о санкциях, Белоруссия готова ответить

Вести.Ru10:52
ТАСС

Минск готов ввести санкции в отношении представителей европейских структур

ТАСС12:21
RT на русском

В МИД Белоруссии заявили о готовности списка ответных санкций

RT на русском12:05
Известия

МИД Белоруссии предупредил об ответе на санкции со стороны Евросоюза

Известия10:58
Lenta.ru

Белоруссия пригрозила ответом на санкции Евросоюза

Lenta.ru11:30
РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

РИА Новости11:50
Московский Комсомолец

МИД Белоруссии пригрозил иностранным СМИ из-за санкций ЕС

Московский Комсомолец11:36

«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков

Позднее в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован еще один иск "Траста" к Шишханову, Лукину и Любенцову, а также к Владимиру Кирюше и иностранным компаниям Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp. Сумма иска — 22,7 млрд руб. Кирюша известен как владелец компании KLS Securities, управляющей киргизским фондом KLS Eurasia Venture Fund.
РБК10:10
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Елизавета Боярская обратилась к коллегам с просьбой о помощи

Знаменитая актриса Елизавета Боярская обратилась к коллегам и подписчикам своей странички в Инстаграм с просьбой помочь народному артисту России Евгению Борисовичу Леонову-Гладышеву, получившему в 2018 году серьезную черепно-мозговую травму, которая повлекла за собой тяжелейшие последствия для здоровья и инвалидность.
Вести.Ru04:20
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15

Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
Ведомости10:12
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Матч ярославского «Локомотива» с минским «Динамо» перенесли

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» (Минск) и «Локомотив» (Ярославль), который по расписанию должен был пройти 19 сентября в Минске, перенесен на другое время, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Коммерсантъ Ярославль11:41

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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