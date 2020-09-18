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RT на русском
RT на русском

Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ заявил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.В источнике
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Газета.Ru

Белоруссия грозит Западу контрсанкциями

Газета.Ruвчера в 14:49
РБК

Минск пригрозил мерами против иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС

РБКвчера в 13:27
Московский Комсомолец

МИД Белоруссии пригрозил иностранным СМИ из-за санкций ЕС

Московский Комсомолецвчера в 11:36
ТАСС

Минск готов ввести санкции в отношении представителей европейских структур

ТАССвчера в 12:21
RT на русском

В МИД Белоруссии заявили о готовности списка ответных санкций

RT на русскомвчера в 12:05
РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:50
Lenta.ru

Белоруссия пригрозила ответом на санкции Евросоюза

Lenta.ruвчера в 11:30

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Коммерсантъвчера в 14:46
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Ученые раскрыли тайну глубокого сна

Ученые выстроили математическую модель изменения мозга у детей от рождения до пятнадцати лет и учли такие параметры, как объем мозга, скорость его метаболизма и время, проводимое в фазе быстрого сна.
Известиявчера в 15:46

Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения

Согласно утверждению Ропера, американские ВВС фактически доказали, что в состоянии примерно спустя год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и приступить к его испытаниям.
Военное дело16 сентября в 04:40
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Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.
Политическая Экспертизавчера в 10:27
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