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RT на русском
RT на русском

Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ заявил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.В источнике
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Газета.Ru

Белоруссия грозит Западу контрсанкциями

Газета.Ruвчера в 14:49
РБК

Минск пригрозил мерами против иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС

РБКвчера в 13:27
Московский Комсомолец

МИД Белоруссии пригрозил иностранным СМИ из-за санкций ЕС

Московский Комсомолецвчера в 11:36
RT на русском

В МИД Белоруссии заявили о готовности списка ответных санкций

RT на русскомвчера в 12:05
Известия

МИД Белоруссии предупредил об ответе на санкции со стороны Евросоюза

Известиявчера в 10:58
РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:50
ТАСС

Минск готов ввести санкции в отношении представителей европейских структур

ТАССвчера в 12:21

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
RT на русскомвчера в 13:25
9

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
ТАССвчера в 07:41
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Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.
REGNUM17 сентября в 10:51
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM21:16
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Возбуждено уголовное дело после мытья ног в святой воде в Калининграде

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении двух уроженцев Дагестана - военнослужащих Балтфлота - возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств.
Московский Комсомолец17 сентября в 11:37
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Lancet опубликовал посвященную вакцине «Спутник V» переписку ученых

Научный журнал The Lancet опубликовал еще два материала, посвященных российской вакцине "Спутник V". В одном содержатся вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а в другом - ответы на эти вопросы.
Российская газета18:36
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний.
РИА Новости21:00
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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