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Российская газета
Российская газета

Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе переговоров с Сергеем Лавровым выразил благодарность России за "взвешенную и предельно четкую" позицию по ситуации в республике. Он также отметил роль Москвы в стабилизации обстановки в Беларуси.В источнике
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РБК

В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране

РБК06:52
Московский Комсомолец

Макей поблагодарил Россию за позицию по ситуации в Белоруссии

Московский Комсомолец06:50
РИА Новости

В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

РИА Новости05:00
ТАСС

Макей заявил, что Белоруссия не позволила Западу реализовать в стране украинский сценарий

ТАСС05:10
Российская газета

Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Российская газета05:10
Газета.Ru

МИД: Россия не видят смысла во встрече с представителями КС Белоруссии

Газета.Ru06:44
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии заявил о попытке организовать украинский сценарий в стране

Lenta.ru05:15
КП - Беларусь

Макей рассказал главе МИД РФ, что выдержал натиск. А тот пообещал прислать в Беларусь премьер-министра РФ уже завтра

КП - Беларусь06:19

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Департамент полевых операций и технического сотрудничества Управления верховного комиссара ООН по правам человека запросил дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте» зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Rambler News Serviceвчера в 02:20
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Антитела к COVID-19 сохраняются четыре месяца

Согласно опубликованному во вторник исследованию, уровни антител к новому коронавирусу росли, а затем оставались стабильными в течение четырех месяцев у более чем 90% выздоровевших пациентов с COVID-19 в Исландии.
MedikForum.ru06:50
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Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.
РИА Новости04:08
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Востоковед посвятил книгу политике Японии во Второй мировой

«Показ действительной ситуации, которая сложилась в 1941-1942 годах, показ в деталях – на основе японских документов – какова была политика Японии в 1941 году, очень важен для понимания нашим народом и другими народами – кто и как себя вел в той ситуации», – отметил Анатолий Кошкин в ходе конференции, посвященной 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
Победа РФ04:42

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.
Российская газета05:39
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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