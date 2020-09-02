Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе переговоров с Сергеем Лавровым выразил благодарность России за "взвешенную и предельно четкую" позицию по ситуации в республике. Он также отметил роль Москвы в стабилизации обстановки в Беларуси.В источнике
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