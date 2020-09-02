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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.В источнике
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Газета.Ru

МИД: Россия не видит смысла во встрече с представителями КС Белоруссии

Газета.Ru06:44
РБК

В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране

РБК06:52
Московский Комсомолец

Макей поблагодарил Россию за позицию по ситуации в Белоруссии

Московский Комсомолец06:50
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

Lenta.ru08:38
ТАСС

Макей заявил, что Белоруссия не позволила Западу реализовать в стране украинский сценарий

ТАСС05:10
Российская газета

Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Российская газета05:10
РИА Новости

В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

РИА Новости05:00
КП - Беларусь

Макей рассказал главе МИД РФ, что выдержал натиск. А тот пообещал прислать в Беларусь премьер-министра РФ уже завтра

КП - Беларусь06:19

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Топ-менеджер НЛМК вошел в число лучших директоров по закупкам

Вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев победил в номинации «Лучший директор по закупкам в области электронной коммерции» по результатам рейтинга, который составили Ассоциация директоров по закупкам и крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).
ГТРК Липецк08:09

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RUвчера в 03:08

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
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