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RT на русском
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Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос

Некоторые западные соседи Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить её назад в развитии. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел этой страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС19:51
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Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Коммерсантъ19:32
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

РБК19:54
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

ТАСС19:51
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Lenta.ru19:34
RT на русском

Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос

RT на русском20:30
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

РИА Новости19:48
Газета.Ru

Минск заявляет о попытке подрыва государственного строя

Газета.Ru19:59

Диетолог: «вегетарианский» фаст-фуд также полон жира, калорий и соли

Вегетарианские продукты не означаю "здоровые" продукты "Я действительно думаю, что добавление вегетарианских блюд - это шаг в правильном направлении к привлечению большего числа групп населения, которые обычно не заходят в этот ресторан", - говорит диетолог.
MedikForum.ruвчера в 02:50

Бессимптомных пациентов с COVID в Забайкалье отправляют домой для разгрузки больниц

Врачи отправляют домой пациентов с коронавирусом без пневмонии и симптомов для меньшей загруженности больниц в Забайкальском крае, сообщила вице-премьер правительства региона Инна Щеглова.
Чита.Ру23:19
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Avia.pro18:29
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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