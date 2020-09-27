Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос
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Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос
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Некоторые западные соседи Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить её назад в развитии. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос
Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел этой страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС19:51
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