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Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос

Некоторые западные соседи Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить её назад в развитии. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи страны пытаются ввергнуть ее в хаос

Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел этой страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС19:51
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Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Коммерсантъ19:32
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

РБК19:54
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи страны пытаются ввергнуть ее в хаос

ТАСС19:51
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Lenta.ru19:34
RT на русском

Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос

RT на русском20:30
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

РИА Новости19:48
Газета.Ru

Минск заявляет о попытке подрыва государственного строя

Газета.Ru19:59

На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.
REGNUMвчера в 15:44
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Universal Hydrogen и Magnix строят самый большой водородный самолет

Молодой калифорнийский стартап Universal Hydrogen, занимающийся поставками топлива, запустил проект по разработке сменной водородной силовой установки для уже существующих самолетов и намерен испытать ее на 40-местном двухмоторном пассажирском «Бомбардье Дэш 8» (DHC-8), который станет самым большим водородным гражданским самолетом в мире, пишет New Atlas.
Хайтек+24 сентября в 05:44
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RU25 сентября в 04:58
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
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Коронавирус: число зараженных в регионе превысило 15000

Всемирная организация здравоохранения не исключает 2 миллиона смертей от коронавируса до появления вакцины, в России не хотят возвращаться к ограничительным мерам, а Ульяновская область перешагнула отметку в 15 тысяч зараженных - хроники COVID-19 в мире, стране и регионе.
Ульяновск онлайнвчера в 05:45
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Новый ракетный эсминец «Дельберт Блэк» вошел в состав ВМС США

Новый американский ракетный эсминец «Дельберт Блэк» (DDG 119) класса «Арли Берк» в субботу, 26 сентября, официально вошел в боевой состав военно-морских сил США в ходе церемонии, состоявшейся в Порт-Канаверал в штате Флорида, сообщили в министерстве обороны страны.
Известия18:50
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