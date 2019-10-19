Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор отреагировал на оскорбления в свой адрес. Он обратился к своему обидчику на русском языке. Ранее российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал ирландца алкашом.

Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений

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