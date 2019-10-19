Единоборства

iReactoriReactorМакгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter

Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», спортсмены обменялись нелестными сообщениями в адрес друг друга.
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Макгрегор бросил вызов Хабибу на русском языке — «Увидимся в Москве, киска»

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«Увидимся в Москве, киска»: Хабиб и Конор устроили перепалку в соцсетях

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«Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов вступил в переписку с Конором и получил ответ на русском языке

Матч ТВвчера в 13:05
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В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
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