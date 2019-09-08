Единоборства
Bookmaker-ratings.ruМакгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере. Первый бой Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Авто
УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151 в Сети
Известный внедорожник УАЗ-3151 претерпел множество модификаций из модели УАЗ-469.
Народные новости 01:37
Здоровье
Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек
Известия 08:53
Культура
В культурном центре ЗИЛ открылся новый сезон образовательных программ
Культурный центр ЗИЛ презентовал жителям и гостям столицы новые образовательные программы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству.
ТАСС 03:08
Армия и оружие
ВСУ обстреляли ДНР из зенитных установок
Военное дело 04:13
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Баскетбол
ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва
Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).
Sportbox.RU 05:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика
Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге
Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов посетили свои избирательные участки Все три кандидата в губернаторы посетили свои избирательные участки и проголосовали на выборах главы Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.
АиФ Санкт-Петербург 07:36
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Авто
Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona
Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Здоровье
Тимпаностомические трубки, антибиотики и парацетамол для лечения острого отита
Антибиотики могут быть полезны для сокращения времени выздоровления от острого среднего отита, но они также связаны с побочными эффектами, поэтому преимущества должны быть сопоставлены с рисками.
Медпульс 08:03
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Космос
Российский робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:38
Политика
Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Московский Комсомолец 06:37
Футбол
Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар остался в клубе.
Sport24.ru 07:02
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Кино
Названа дата начала съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Культуромания 08:10
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44