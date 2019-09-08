Единоборства

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМакгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве

«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере. Первый бой Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.
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Макгрегор захотел реванш с Хабибом в Москве. Это возможно?

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