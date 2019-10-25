Футбол

ЧемпионатЧемпионатМакгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
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Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

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Макгрегор обменялся комплиментами со своим любимым футболистом

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Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

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Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье.
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В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
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Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
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Volkswagen представил Golf восьмого поколения

Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
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В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

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