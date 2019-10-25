Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

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Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

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