Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Спорт день за днем

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Спорт день за днем

Музыка Селена Гомес спела про Джастина Бибера Певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который, по мнению поклонников, посвящен ее расставанию с Джастином Бибером.

Общество В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.

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Финансы Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3% Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

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Здоровье На Украине вспышка дифтерии – медики могут вылечить менее 50 человек Ситуация осложняется тем, что на Украине имеется более чем 4,9 миллиона доз вакцины, но сыворотки, которая необходима непосредственно для лечения уже заболевшего дифтерией человека, всего 192 флакона на всю страну.

Происшествия В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии "Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.