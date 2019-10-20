Единоборства

RT на русскомRT на русскомМакгрегор опубликовал фото на фоне герба России

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал снимок, на котором виден герб России. Фото на фоне российской символики ирландец опубликовал в своём аккаунте в Twitter.
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