Единоборства
RT на русскомМакгрегор опубликовал фото на фоне герба России
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал снимок, на котором виден герб России. Фото на фоне российской символики ирландец опубликовал в своём аккаунте в Twitter.
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Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Армия и оружие
Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии
Как сообщил Актай, в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, ее глубина составит 32 км. Советник Эрдогана уточнил, что сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.
РБК 18:49
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Общество
Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ
Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия
На отдыхе в Турции погибла девочка из России
Маленькая россиянка погибла в Турции, сообщает турецкое издание DHA. Семья Сугробовых отдыхала в Кемере.
BFM.ru 05:49
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Игры
«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов
Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру вчера в 09:37
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Авто
Появились новые изображения Hyundai Tucson
На днях в Интернете появились свежие шпионские снимки нового корейского кроссовера, благодаря которым можно представить внешность будущей новинки.
SpeedMe 16:18
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт 08:19
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru 16:52
Футбол
«Тамбов» объявил об отставке Григоряна
Sportbox.RU 11:27
Футбол
Сёмин рассказал о травме Джорджевича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича.
Чемпионат вчера в 15:52
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Происшествия
В Мадриде полиция разогнала митинг в поддержку каталонских политиков
В столице Испании прошел митинг в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости.
Российская газета 16:49