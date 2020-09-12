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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.В источнике
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Комсомольская правда

Конора МакГрегора освободили после ареста во Франции

Комсомольская правдавчера в 15:33
Московский Комсомолец

Конора Макгрегора арестовали во Франции за попытку изнасилования

Московский Комсомолецвчера в 12:19
RT на русском

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

RT на русскомвчера в 13:53
Lenta.ru

Появились подробности ареста Макгрегора

Lenta.ruвчера в 13:47
Интерфакс

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Интерфаксвчера в 12:26
РИА Новости

Конора Макгрегора задержали за эксгибиционизм

РИА Новостивчера в 12:24
Спорт-Экспресс

Новый скандал Макгрегора: его арестовали за эксгибиционизм

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газетавчера в 13:57

ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ruвчера в 13:13
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«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле 60 матчей подряд

Последнее поражение на своем поле в матче АПЛ "Ливерпуль" потерпел 23 апреля 2017 года, когда в 34-м туре чемпионата дубль Кристиана Бентеке помог "Кристал Пэласу" одолеть команду Клоппа, за которую единственным голом отметился Филиппе Коутиньо.
Газета.Ruвчера в 14:48

30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

12.09.2020 в Амурской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса: 16 - в Благовещенске, три - в Благовещенском районе, по два - в Свободном, Тынде, Ивановском и Тындинском районах, по одному - в Магдагачинском, Сковородинском и Тамбовском районах.
Телепортвчера в 04:12
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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ruвчера в 13:09
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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