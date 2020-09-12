30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

12.09.2020 в Амурской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса: 16 - в Благовещенске, три - в Благовещенском районе, по два - в Свободном, Тынде, Ивановском и Тындинском районах, по одному - в Магдагачинском, Сковородинском и Тамбовском районах.