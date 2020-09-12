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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.В источнике
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Комсомольская правда

Конора МакГрегора освободили после ареста во Франции

Комсомольская правдавчера в 15:33
Спорт-Экспресс

Новый скандал Макгрегора: его арестовали за эксгибиционизм

Спорт-Экспрессвчера в 14:55
RT на русском

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

RT на русскомвчера в 13:53
Lenta.ru

Появились подробности ареста Макгрегора

Lenta.ruвчера в 13:47
Интерфакс

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Интерфаксвчера в 12:26
РИА Новости

Конора Макгрегора задержали за эксгибиционизм

РИА Новостивчера в 12:24
Московский Комсомолец

Конора Макгрегора арестовали во Франции за попытку изнасилования

Московский Комсомолецвчера в 12:19

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Ахмат — Сочи 0:1
Российская газетавчера в 13:57

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

За сутки в Алтайском крае 61 человек заболел коронавирусом

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 83 пациента, зафиксировано четыре летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:19
1K

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ruвчера в 04:16
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Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ru11 сентября в 01:28
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Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомостивчера в 08:55
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Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
ТАССвчера в 03:07
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Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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