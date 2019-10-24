Ирландский боец смешанных боевых искусств и боксер Конор Макгрегор намерен поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020, заявил боксер во время пресс-конференции в Москве.

Макгрегор поддержит сборную России по футболу на ЕВРО-2020

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