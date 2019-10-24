Футбол

Mockva.ruМакгрегор поддержит сборную России по футболу на ЕВРО-2020

Ирландский боец смешанных боевых искусств и боксер Конор Макгрегор намерен поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020, заявил боксер во время пресс-конференции в Москве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Макгрегор заявил, что будет поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020

Sport24.ru06:32

Конор Макгрегор: «Я большой болельщик футбола. На Евро буду поддерживать Россию»

Sports.ru06:38

Конор Макгрегор заявил, что будет болеть за сборную России на Евро-2020

Чемпионат07:40

Макгрегор будет болеть за сборную России на Евро-2020

Матч ТВ06:49

Макгрегор: буду болеть за сборную России по футболу

Metaratings06:53

Конор Макгрегор: на ЕВРО-2020 буду поддерживать сборную России

РИА Новости06:57

Макгрегор: буду следить за сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020

RT на русском06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Армия и оружие

Курды-террористы отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции

Курды-террористы из отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции в соответствии с положениями сочинского меморандума.
ФАН 08:25
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие

Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии

Небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии.
Российская газета вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.
Вокруг ТВ 04:31
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Газета.Ru 08:10
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество

Книжный магазин отказался продавать журнал со Сталиным на обложке

Столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года.
Общественное телевидение России 08:03
Политика

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Армия и оружие

В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Общество

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за курение на балконе после жалобы соседа.
Известия 07:55
Общество

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Политика

Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Футбол

Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

Говорит Москва 00:49
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 22 октября в 10:10
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Футбол

Серхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов

По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.
РИА Новости 05:00
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество

Dziennik Gazeta Prawna (Польша): польский нефтегазовый концерн рассчитывает выиграть у Газпрома (Dziennik Gazeta Prawna)

Dziennik Gazeta Prawna: Недавно председатель совета директоров Газпрома признал, что стоимость строительства второй нитки «Северного потока» может возрасти на несколько миллионов долларов, если Дания будет затягивать процесс выдачи разрешения на прокладку газопровода, а в итоге придется изменить его маршрут.
ИноСМИ вчера в 12:30
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:42
Происшествия

Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

Вести.Ru 07:50
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное