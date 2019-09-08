Единоборства
Bookmaker-ratings.ruМакгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере. Первый бой Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
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"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости вчера в 02:54
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МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
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Megaobzor.com 04:53
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В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета вчера в 07:11
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На Кипре утонула трехлетняя россиянка
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Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход
ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
REGNUM 05:03
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Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
ТАСС 03:37
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
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Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Футбол
Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
Metaratings вчера в 19:22
Политика
На выборах губернатора Сахалина проголосовала почти треть избирателей
Явка на выборы губернатора Сахалина составила 27,13 % по данным на 15 часов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
ФедералПресс 01:46
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
В Челябинской области на выборы пришла одна шестая часть избирателей
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Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
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Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика
В России началось голосование на выборах губернаторов
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Бой Райана Бейдера и Чика Конго был объявлен несостоявшимся
Allboxing.ru 02:56
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Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
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Bimru.ru вчера в 15:41
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На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
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