«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере. Первый бой Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.

Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве

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