Единоборства

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМакгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве

«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере. Первый бой Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.
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Макгрегор захотел реванш с Хабибом в Москве. Это возможно?

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UFC — Макгрегор требует реванш с Хабибом в Москве – когда бой, это реально?

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Sportbox.RUвчера в 19:22
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

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В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
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Состоялся матч любительского дивизиона между ногинской командой «Знамя» и «Витязем» из Подольска (3:0). У хозяев один из голов забил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.
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Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход

ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
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Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье

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Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
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Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
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Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
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В Челябинской области на выборы пришла одна шестая часть избирателей

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Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
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В России началось голосование на выборах губернаторов

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После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

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