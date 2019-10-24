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ProstoProSportProstoProSportМакгрегор посетил матч ЦСКА – «Ференцварош»

ЦСКА — Ференцварош
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
61′
72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
75′
Кристиян Бистрович
78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
80′
84′
Токмак Нген
Роланд Варга
86′
Роланд Варга
89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
90′+2′
90′+2′
Игорь Харатин
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор присутствует на матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем». Сегодня ирландец дал пресс-конференцию в Москве, где сообщил о дате следующего боя.
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