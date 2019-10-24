Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор присутствует на матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем». Сегодня ирландец дал пресс-конференцию в Москве, где сообщил о дате следующего боя.

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Политика Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.

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