Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМакгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал, что посетит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем».
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