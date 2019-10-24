Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМакгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал, что посетит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Макгрегор с бутылкой виски, грусть Влашича и баннер ЦСКА со свиньёй. Яркие фото

Чемпионат02:00

Конор покинул матч ЦСКА — «Ференцварош» в красно-синем шарфе

Спорт-Экспрессвчера в 14:56

Конор Макгрегор присутствует на матче ЦСКА – «Ференцварош»

Sports.ruвчера в 13:29

Макгрегор посетил матч ЦСКА - «Ференцварош»

Газета.Ruвчера в 13:41

Макгрегор покинул «ВЭБ Арену» до окончания матча ЦСКА — «Ференцварош»

Sport24.ruвчера в 15:05

После матча Макгрегор зайдет в раздевалку к Реброву. Боец MMA так и не понял, почему ЦСКА не забил

Спорт день за днемвчера в 14:51

Макгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»

News.ruвчера в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия

Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины

В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Хоккей

Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Российская газета 05:14
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Экономика

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Ведомости 04:39
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Политика

Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru вчера в 10:06
Путешествия

Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

РИА Новости вчера в 23:52
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Авто

Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang

Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews 03:56
Экономика

Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля на Украину

РИА Новости 05:12
Происшествия

Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу

В Чеховском городском округе Подмосковья двое братьев-близнецов совершили самоубийство в лесу.
Lenta.ru 04:57
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали россиянам, как в отпуске за границей не заболеть лихорадкой Денге.
Актуальные Новости 03:23
Футбол

Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
Чемпионат 01:15
Общество

Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни

Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета вчера в 01:25
Происшествия

Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти

РБК 04:51
Здоровье

Половина проб воды в Тюменской области не соответствует санитарным нормам

Пробы воды из источников водоснабжения в Тюменской области в половине случаев не соответствуют санитарно-химическим нормам.
Будущее России. Национальные проекты 04:56
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Финансы

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Общество

Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть

За год "средний чек" автомобилиста, в который входят, в частности, штрафы, техобслуживание и покупка бензина, вырос на 22%.
Газета.Ru 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное