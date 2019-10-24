Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессМакгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал, что посетит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем».
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После матча Макгрегор зайдет в раздевалку к Реброву. Боец MMA так и не понял, почему ЦСКА не забил
Спорт день за днемвчера в 14:51
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
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