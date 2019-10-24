Спорт день за днем

Футбол Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм) «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Единоборства Макгрегор: Нурмагомедов не представляет Россию Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.

Авто В РФ в ноябре стартуют продажи Haval F7x Новый купе-кроссовер Haval F7x, производство которого началось на Тульском заводе Haval на прошлой неделе, поступит в продажу в начале ноября.

Шоу-бизнес Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.

Политика Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Экономика Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Здоровье Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.

Единоборства Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора о дагестанцах и, в частности, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Экономика ПФР не хватает денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нужно 368 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Политика Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш считает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела о катастрофе МН17 в Донбассе, и берет назад предложение по передаче доказательств.

Происшествия Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.

Армия и оружие Песков заявил о предательстве США курдов США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.