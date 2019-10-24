Лига чемпионов
News.ruМакгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»
Вице-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор посетит матч Лиги Европы по футболу ЦСКА — «Ференцварош».
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