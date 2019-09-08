Единоборства

Live24Live24Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве

Сразу после победы в соцсетях о себе напомнил Конор Макгрегор. Он в Twitter в очередной раз бросил вызов дагестанцу. Знаменитый ирландский боец попросил устроить ему реванш в Москве.
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Макгрегор захотел реванш с Хабибом в Москве. Это возможно?

Спорт-Экспресс02:25

UFC — Макгрегор требует реванш с Хабибом в Москве – когда бой, это реально?

Чемпионатвчера в 20:20

Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве

Матч ТВвчера в 19:22

Макгрегор попросил назначить ему бой с Хабибом в Москве

Sport24.ruвчера в 19:13

Макгрегора высмеяли в Twitter за предложение организовать бой-реванш с Нурмагомедовым

RT на русскомвчера в 19:37

Конор: «Бронируйте реванш с Хабибом в Москве»

Sports.ruвчера в 20:19

Макгрегор заявил о готовности приехать в Россию ради реванша с Хабибом

РИА Новостивчера в 19:51
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Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе

По сюжету, внук героини Сьюзан Сарандон устраивает в школе стрельбу, в которой погибает младший брат героя Мартелла.
Невские Новости 10:07
Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика

К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%

«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
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Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
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Явка на выборах в Республике Алтай превысила 44%

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

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Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
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Космос

Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю

Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
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Футбол

Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»

Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
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МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
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Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%

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Армия и оружие

МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака

«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов.
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«Ленфильм» рассказал историю киностудии во время блокады Ленинграда

В родной город «Ленфильм» вернулся сразу же после освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году.
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Кацалапов о выступлении на прокатах: в произвольном танце была «каша»

Российский фигурист Никита Кацалапов, серебряный призер чемпионата мира-2019 в паре с Викторией Синициной, сказал, что произвольный танец нового сезона еще нельзя считать "вкатанным", во время выступления на контрольных прокатах была "каша".
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Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
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В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
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Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
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Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?

Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
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«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open

В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
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В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
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Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
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Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
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Андрей Бочаров обсудил с жителями развитие Заволжья

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