Сразу после победы в соцсетях о себе напомнил Конор Макгрегор. Он в Twitter в очередной раз бросил вызов дагестанцу. Знаменитый ирландский боец попросил устроить ему реванш в Москве.

Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве

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