Известный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, за какую сборную будет болеть на Евро-2020.

Макгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020

Происшествия Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.

Политика Трамп распорядился снять санкции против Турции Американский президент Дональд Трамп объявил, что распорядился снять санкции, направленные против Турции.

Армия и оружие Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Экономика Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.

Экономика ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот после родов Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.

Экономика Россия купила в Европе 45 тысяч телок В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.

Политика Сатановский посмеялся над поиском «русского следа» в истории с трупами мигрантов в Британии Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал обнаружение на территории парка в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика с 39 телами мигрантов, который, по сообщениям СМИ, прибыл из Болгарии якобы через территорию Крыма.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Происшествия В Архангельске убили мать шестерых детей Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Шоу-бизнес Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.

Футбол Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

Экономика Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.