Футбол
ProstoProSportМакгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020
Известный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, за какую сборную будет болеть на Евро-2020.
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Происшествия
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Политика
Трамп распорядился снять санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп объявил, что распорядился снять санкции, направленные против Турции.
Страна Советов on-line 03:00
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости 22 октября в 17:06
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз
Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Известия вчера в 22:00
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Экономика
ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых
Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Волочкова показала крупным планом поврежденную из-за балета часть тела
Ранее Волочкова показывала, как ее ноги были деформированы из-за балета.
Суть событий 01:05
Экономика
Россия купила в Европе 45 тысяч телок
В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.
Lenta.ru 22 октября в 20:43
Шоу-бизнес
Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Политика
Сатановский посмеялся над поиском «русского следа» в истории с трупами мигрантов в Британии
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал обнаружение на территории парка в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика с 39 телами мигрантов, который, по сообщениям СМИ, прибыл из Болгарии якобы через территорию Крыма.
Взгляд.ру 04:43
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Шоу-бизнес
Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене
В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.
Bimru.ru 02:43
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Экономика
Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов
Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ 22 октября в 20:11
Авто
Обновленный Volkswagen Golf показали на рендере
Rusargument 04:27
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
Tvoe-avto.com вчера в 09:44
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.
Российская газета 05:20
Политика
ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова
Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01