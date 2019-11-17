Единоборства
RT на русскомМакгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
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Артём Лобов! Ну что за воин! Что за путешествие! Ты меня поразил, брат. От мировых туров и до боёв Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь целый мир и даже больше. Поздравляю с очередным невероятным поединком. Что за история! Поздравляю Джейсона Найта. Прекрасный воин, отличный бой.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилЧемпионат 03:44
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