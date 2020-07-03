Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу в Москве после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусом.

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 1,8K

Интернет Эксперт рассказал, почему невозможно удалить свой цифровой след Полностью удалить свой цифровой след из интернета невозможно, а приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным.

Происшествия Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.

Общество Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая» Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.

Общество Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 69

Политика Особое мнение: Сергей Гуриев С. Гуриев ― Вы знаете, в английском языке есть такое слово non-event.

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 2,6K

Общество Суд удовлетворил иск Мединского о защите чести к «Ленте.ру» Иск помощника президента РФ Владимира Мединского о защите чести и достоинства к интернет-изданию «Ленте.ру» удовлетворен судом.

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 63

Технологии В России научились строить дома из пищевых отходов В России ученые научились строить дома из экологичных материалов, которые могут заменить утеплители из минеральной ваты.

Кино По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 5,2K

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 60