Коронавирус
Российская газетаМакгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу в Москве после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусом.
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Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
Интернет
Эксперт рассказал, почему невозможно удалить свой цифровой след
Полностью удалить свой цифровой след из интернета невозможно, а приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным.
Московский Комсомолец 19:54
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb 18:02
Происшествия
Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке
Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.
РБК 16:40
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
Политика
Особое мнение: Сергей Гуриев
С. Гуриев ― Вы знаете, в английском языке есть такое слово non-event.
Эхо Москвы 14:28
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com 04:50
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Общество
Суд удовлетворил иск Мединского о защите чести к «Ленте.ру»
Иск помощника президента РФ Владимира Мединского о защите чести и достоинства к интернет-изданию «Ленте.ру» удовлетворен судом.
Национальная служба новостей 14:36
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Политика
Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Китая из-за Гонконга
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила санкции против Китая из-за того, что Пекин принял закон о национальной безопасности Гонконга.
ToDay News Ufa 14:02
Технологии
В России научились строить дома из пищевых отходов
В России ученые научились строить дома из экологичных материалов, которые могут заменить утеплители из минеральной ваты.
Lenta.ru 18:56
Кино
По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал
Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru 02:36
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
Evo-rus.com 10:30
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
Общество
Sony сменит название впервые более чем за 60 лет
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14